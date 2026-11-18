Bornova'da evinde kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Giriş: 18.11.2026 - 10:20 Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iklimlendirme yöntemiyle kenevir yetiştirdiği tespit edilen U.C.A'nın İnönü Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Aramalarda 120 kök kenevir bitkisi, 50 gram skunk, hassas terazi ile iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.C.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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