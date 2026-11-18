Gelinlik sektörünün yeni sezon koleksiyonları, İzmir'de ilk kez düzenlenecek İzmir Bridal Week ile uluslararası moda dünyasının karşısına çıkacak. 2426 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek organizasyon, gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün temsilcilerini dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel alıcılarla buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenecek İzmir Bridal Week, gelinlik sektörünün yeni sezon koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak. 2426 Kasım tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek organizasyonda gelinlik, damatlık ve abiye üreticileri ile tasarımcılar, koleksiyonlarını ulusal ve uluslararası sektör profesyonellerine tanıtacak. Fuar kapsamında düzenlenecek karma defilelerle katılımcı firmaların 300'ün üzerinde yeni sezon tasarımı ilk kez podyuma çıkacak. Sektörün önde gelen firmalarının gelinlik, damatlık ve abiye koleksiyonları, ünlü mankenler ve modeller tarafından sergilenecek. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelecek profesyonel ziyaretçilerin ağırlanacağı fuar, firmaların yeni koleksiyonlarını tanıtmasına ve ticari bağlantılarını geliştirmesine katkı sağlayacak.

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İzmir'in moda takviminde üç önemli buluşma

İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu, İzmir'in gelinlik, damatlık ve abiye giyim sektöründeki gücüne dikkat çekerek, fuarların sektörün gelişimine ve uluslararası iş birliklerine katkı sunduğunu belirtti. Cumalıoğlu, "İzmir Bridal Week ile gelinlik, damatlık ve abiye giyimde yeni sezon koleksiyonlarının ilk kez tanıtılacağı bir organizasyonu kentimize kazandırıyoruz. Bu organizasyonun sektörün yenilikçi gücünü daha görünür kılacağına, markalar için yeni fırsatlar oluşturacağına ve İzmir'in moda takvimine önemli bir değer katacağına inanıyoruz. İzmir Bridal Week'e katılan firmalar, Ocak 2027'de düzenlenecek IF Wedding Fashion İzmir Fuarı'nda da yer alacak. Firmaların tamamı stant rezervasyonlarını yaptırarak, katılım sözleşmelerini imzaladı" dedi.

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İZFAŞ'ın moda sektörüne yönelik fuarlarını birbirini tamamlayan bir yapı içinde ele aldığını söyleyen Cumalıoğlu, "Fashion Prime ile kumaş, aksesuar ve yan sanayi alanındaki tedarik ve üretim altyapısını, İzmir Bridal Week ile tasarım ve koleksiyon gücünü, IF Wedding Fashion İzmir ile uluslararası ticareti ve marka görünürlüğünü destekliyoruz. Üç organizasyonla tedarikten tasarıma, tasarımdan uluslararası ticarete uzanan güçlü bir yapı oluşturuyoruz" diye konuştu.

"Sektörümüzün yeni organizasyonlarla güçlenmesini önemsiyoruz"

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise, İzmir Bridal Week'in sektörün yeni sezon hazırlıklarına katkı sağlayacağını belirterek, "IF Wedding Fashion İzmir, 20 yıllık geçmişiyle sektörümüzün önemli organizasyonlarından biri. İzmir Bridal Week ise sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ortaya çıktı. Kasım ayında düzenlenecek organizasyonun firmalarımızın yeni koleksiyonlarını tanıtmasına ve farklı ülkelerden alıcılarla buluşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. İzmir'in gelinlik ve abiye sektöründeki gücünün uluslararası pazarlara taşınması için tüm paydaşların katkısı büyük önem taşıyor" dedi.

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"İzmir modasının sezon açılışı olacak"

Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu, İzmir Bridal Week'in kentteki üretici, mağaza ve sektör temsilcilerine hareketlilik kazandıracağını belirterek, "İzmir Bridal Week'i İzmir modasının sezon açılışı olarak görüyoruz. IF Wedding Fashion İzmir'in ocak ayına alınmasının ardından kasım ayında böyle bir buluşmanın yeniden gerçekleştirilmesini çok kıymetli buluyoruz. Organizasyonun gelinlik sektöründe yeni sezonu başlatırken abiye firmalarının da koleksiyonlarını alıcılarla buluşturmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çok sayıda üyemizin katılacağı fuarın kent merkezindeki moda ve ticaret noktalarına da canlılık getirmesini bekliyoruz" dedi.

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Fuar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Ege Giyim Sanayicileri Derneği, Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği, İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası ve İzmir Moda Tasarımcıları Derneği tarafından destekleniyor. Fuarın sağlık sponsorluğunu ise Medicana üstleniyor.

IF Wedding Fashion İzmir 20'inci yılında

İzmir Bridal Week'in ardından 1922 Ocak 2027 tarihlerinde 20'ncisi düzenlenecek olan IF Wedding Fashion İzmirGelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, kentin uluslararası moda ve ticaret alanındaki konumunu güçlendirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) iş birliğiyle düzenlenen fuar, gelinlik, damatlık ve abiye sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından biri haline geldi. Fuar; gelinlik, damatlık, abiye ve çocuk giyim koleksiyonlarının yanı sıra aksesuar ve tamamlayıcı ürünleri de sergileyerek yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcıları üretici ve markalarla buluşturacak. İzmir'in gelinlik sektöründeki tasarım gücünü destekleyen Gelinlik Tasarım Yarışması ise 17'nci yılında "LUMINARYIşığın Doğuşu" temasıyla genç tasarımcıları bir araya getirecek.