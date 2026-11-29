Çeşme Belediyespor, karşılaşmanın 11. dakikasında Yiğit Çıplak'ın golüyle 10 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya etkili başlayan Çeşme Belediyespor, 57. dakikada oyuna giren Cihangir Özer'in 67. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Turan Esmer'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çeşme Belediyespor, kalan dakikalarda skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 20 galip ayrıldı.

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