Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon: TVF Atatürk Voleybol Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Göztepe Yuppo: Latham, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova, Vaganova (Tuna Aybüke Özel, Liabiodkina, Sude Benli, Astashina, Burçin Eflin Toraman)
Türk Hava Yolları: Degradi, Lazareva, Derya Cebecioğlu, Beyza Arıcı, Baijens, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Buse Melis Kara, Nazlı Eda Kafkas, Milenkovic)
Setler: 12-25, 23-25, 25-27
Süre: 94 dakika
İZMİR
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.