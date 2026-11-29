İzmir'in Selçuk ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Zeytin Festivali, yoğun katılım ve renkli etkinliklere sahne oldu. İlk günü konserlerle tamamlanan festivalin ikinci gününde, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu ele alındı.

İzmir'in tarımsal zenginliğini ve zeytinin binlerce yıllık kültürel mirasını ön plana çıkarmak amacıyla Selçuk'ta düzenlenen Zeytin Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalin ilk gününde Ege türküleri konseri gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde ise öğretmenlerden oluşan '657' müzik grubu sahne aldı.

İkinci günde zeytinin yolculuğu ele alındı

Festivalin ikinci günü olan bugün ise zeytinin üretimden sofraya uzanan sürecine odaklanıldı. 'Zeytinin Yolculuğu' başlıklı söyleşide zeytin üretimi, tadımı, gastronomi kültürü ve ticareti alanlarında çalışmalar yürüten konuklar bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında zeytinyağı tadımları, gastronomi atölyeleri ve üretim ile ticarete yönelik programlar gerçekleştirildi. Usta şeflerin hazırladığı atölyeler ve ikramlarla katılımcılara zeytinin farklı yönlerini deneyimleme imkanı sunuldu.

REKLAM

Yerel üreticiyi desteklemeyi, ilçenin gastronomi değerlerini tanıtmayı ve Selçuk'un tarımsal potansiyelini geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festivalin, kentin tanıtımına da katkı sağlaması hedeflendi.