Aliağa FK tırmanışa geçti
2'nrci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol çıkışını sürdürdü. Cumartesi mesaisinde evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 3 maçını da kazanan Aliağa FK şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Sözeri ile birlikte ilk olarak evinde Sebatspor maçını 2-0 kazanan İzmir temsilcisi ardından deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu hafta da Kastamonuspor'u farklı geçen Aliağa FK puanını 32'ye çıkarıp zirve takibine emin adımlarla devam etti.
2'nrci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa Futbol çıkışını sürdürdü. Cumartesi mesaisinde evinde GMG Kastamonuspor'la karşı karşıya gelen sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde 3 maçını da kazanan Aliağa FK şampiyonluk yarışında iddialı duruma geldi. Sözeri ile birlikte ilk olarak evinde Sebatspor maçını 2-0 kazanan İzmir temsilcisi ardından deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Bu hafta da Kastamonuspor'u farklı geçen Aliağa FK puanını 32'ye çıkarıp zirve takibine emin adımlarla devam etti.
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