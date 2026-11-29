Çeşme İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Tayvan'daki yaşıtlarıyla İngilizce mektuplaşıyor. Her ay ortak bir çalışma yürüten öğrenciler, yörelerine ait öyküleri dijital kitaplara dönüştürüyor ve hazırladıkları kültür kutularıyla birbirlerinin geleneklerini tanıyor.

Çeşme İmam Hatip Ortaokulu'nun 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri, İngilizce öğretmeni Burak Göktaş'ın koordinatörlüğünde Tayvan'daki bir devlet okulunun öğrencileriyle Padlet üzerinden mektuplaşıyor. İngilizce yazışmalarla başlayan çalışma, iki okulun öğretmenlerinin iş birliğiyle her ay yeni bir etkinliğin düzenlendiği ortak bir projeye dönüştü. Okulun paylaşımlarını gören Tayvan temsilciliği de çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek projeye destek verdi.

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Yerel öyküler iki dilde kitaplaşıyor

Öğrenciler, kendi yörelerinde kuşaktan kuşağa aktarılan öyküleri hem ana dillerinde hem de İngilizce yazıyor. Kitap sayfalarını kendi çizimleriyle hazırlayan öğrencilerin öyküleri, öğretmenlerinin desteğiyle Book Creator uygulamasında dijital kitaba dönüştürülüyor.

Tayvan'dan Çeşme'ye kültür kutusu

Projenin "Cultural Box" (Kültür Kutusu) etkinliği kapsamında Tayvanlı öğrenciler, Çin Yeni Yılı kartları, yöresel atıştırmalıklar ve ortak etkinliklere ilişkin materyalleri Çeşme'ye gönderiyor. Çeşmeli öğrenciler de Tayvan'daki arkadaşları için ilçenin kültürünü yansıtan ürünlerden oluşan bir kutu hazırlayacak.