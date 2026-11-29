GÜNCELLEME - İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adatepe Mahallesi'nde iki grup arasında kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirilen tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Polis olayla ilgili İ.S.B'yi (23) suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.