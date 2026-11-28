Bu sonuçla Alaçatıspor 11, İzmirspor ise 9 puana yükseldi.

İzmirspor, karşılaşmanın 2. dakikasında Metin Salih Aktürk’ün golüyle 10 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde skor değişmeyince İzmirspor devre arasına üstün girdi. Alaçatıspor, 70. dakikada Özgür Meriç Gayretli’nin penaltı golüyle skoru 11’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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