Alaçatıspor, İzmirspor deplasmanından bir puanla döndü
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'un 6. haftasında Alaçatıspor, deplasmanda İzmirspor ile 11 berabere kaldı.
İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’un 6. haftasında Alaçatıspor, deplasmanda İzmirspor ile 11 berabere kaldı.
İzmirspor, karşılaşmanın 2. dakikasında Metin Salih Aktürk’ün golüyle 10 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde skor değişmeyince İzmirspor devre arasına üstün girdi. Alaçatıspor, 70. dakikada Özgür Meriç Gayretli’nin penaltı golüyle skoru 11’e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Alaçatıspor 11, İzmirspor ise 9 puana yükseldi.
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