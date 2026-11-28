AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün su tarifelerine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, zam iddiasını rakamlarla açıklamasını istedi.

Saygılı, yazılı açıklamasında, "Güç'ün hesap kitap konusundaki yetersizliğini İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı döneminde gördüklerini" ifade etti.

Güç'ün, il başkanlığı döneminde kendi partisinin yönettiği belediyenin suya yaptığı zamları eleştirdiklerinde açıklama yapmadığına işaret eden Saygılı, eski tarifenin uygulanması gereken dönemde yeni tarife üzerinden fazla ücret tahsil edildiğini dile getirdiklerinde de sessiz kaldığını belirtti.

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Su tarifesinde ilk kademenin 0-6 metreküpten 0-10 metreküpe çıkarıldığını ve bu kademede indirim yapıldığını aktaran Saygılı, ikinci kademede ise fiyatın 100 liradan 70 liraya düşürüldüğünü kaydetti.

Saygılı, Güç'ün buna rağmen gizli zamdan söz ettiğini belirterek, "Varsa bir zam, buyursun rakamlarıyla açıklasın, hep birlikte görelim. Tamam, Çağatay Bey'in hesap kitap konusunda pek başarılı olmadığını biliyoruz. Ancak Yeni Partide hesap kitap bilen birileri mutlaka vardır. Belki onlar bu hesabı yapıp kamuoyuna açıklarlar." ifadelerini kullandı.

İlçelerde esnaftan alınan katı atık bedellerine de değinen Saygılı, şunları kaydetti:

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"Bir de madem vatandaşın ve esnafın hakkını bu kadar düşünüyorsunuz, samimiyetinizi başka bir konuda da görelim. Kendi belediye başkanlarınızın ilçelerde esnafımızın sırtına yüklediği yüksek katı atık bedellerinde indirime gidecek misiniz? Biz bu konuda samimiyiz. Buyurun, algı siyaseti yapmayı bir kenara bırakın. Esnafımızdan haksız yere fazla tahsil edilen katı atık bedellerini de birlikte indirelim. Ancak bir tavsiyem var: Bundan sonra açıklama yapmadan önce hesap kitap bilen bir yöneticiyle çalışın. Rakamları doğru hesaplayın, ondan sonra konuşun."