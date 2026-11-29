İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim ve sürdürülebilirlik eğitimleri kapsamında İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) buluşan 20 çocuk, toprağın ve tohumun yaşam için önemini uygulamalı etkinliklerle öğrendi. Tohum eken, seralarda modern tarım teknolojilerini inceleyen çocuklar; güneş enerjisinden yağmur suyu toplama sistemine, arı otelinden erken uyarı sistemlerine kadar doğayla uyumlu uygulamaları yerinde keşfetti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu kapsamında, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Sürdürülebilirlik Eğitimleri Planlama Komisyonu iş birliğiyle İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) uygulamalı eğitim programı düzenlendi. TEGV’den 5 gönüllünün destek verdiği programa 20 dördüncü sınıf öğrencisi katıldı. Çocuklar, iki saat süren programda doğanın işleyişini öğrenirken oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle de keyifli vakit geçirdi.

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TEGV ile ilk ortak eğitim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü’nde görevli Hande Gül Öz, 20262027 eğitim yılında Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu kapsamında yürütülen çalışmalarla sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde daha fazla çocuğa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. İZTAM’da düzenlenen programın TEGV ile gerçekleştirilen ilk ortak eğitim çalışması olduğunu belirten Öz, bu etkinlikle iş birliği sürecini başlattıklarını ve çocukların toprağı ve tohumu yakından tanıma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Toprağın hayattaki önemini öğrendiler

Eğitimde toprağın oluşumu, ekosistemdeki rolü ve canlı yaşamı için önemi anlatıldı. Toprağın su döngüsüne, besin üretimine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı üzerinde duruldu. Çocuklar, gıdaların yüzde 95’inin doğrudan veya dolaylı olarak topraktan elde edildiğini öğrendi.

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Tohumları tanıdılar, ekim yaptılar

Tohumun gelişimi için su, toprak, güneş ve havanın önemini öğrenen çocuklar, oyunlarla bilgilerini pekiştirdi. Farklı tohumları tanımaya çalışan öğrenciler, ardından kendi elleriyle saksılara tohum ekerek bitki yetiştirmenin ilk adımını deneyimledi.

Geleceğin tarımını keşfettiler

Eğitim sonrası İZTAM serasını gezen çocuklar, topraksız ve dikey tarım sistemlerini inceledi. Bitkilerin farklı yetiştirme düzeneklerinde nasıl üretildiğini öğrenen öğrenciler, tarım teknolojilerini yerinde gözlemledi.

Güneş enerjisinden arı oteline

Programda merkezin sürdürülebilirlik uygulamaları da tanıtıldı. Güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemini inceleyen çocuklar, yenilenebilir enerji ve su tasarrufu hakkında bilgi aldı. Arı otelini ziyaret eden öğrenciler, tozlaştırıcı canlıların biyolojik çeşitlilikteki rolünü öğrenirken erken uyarı sistemini de yakından inceledi.