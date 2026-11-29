İzmir'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Adatepe Mahallesi'nde iki grup arasında kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirilen tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine silahla ateş açtı.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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