TEZCAN EKİZLER - Ülkesinde Türk Kızılayın desteğiyle büyüyen, tıp eğitimini de yine Türkiye'nin verdiği bursla tamamlayan Filistinli doktor Zuhdi Jayousi, vefa borcu için meslek kariyerine Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde başladı.

Batı Şeria'daki Tulkarim kentinde dünyaya gelen 27 yaşındaki Zuhdi Jayousi, çocukluk ve gençlik yıllarını İsrail'in baskısı altındaki Filistin'de geçirdi. Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği insani yardımlardan ailesiyle istifade eden Jayousi, küçük yaşlardan bu yana Türk Kızılaya hep sempati duydu.

Türkçe öğrenmeye 2017 yılında başlayan Jayousi, Türkiye'nin verdiği burslar sayesinde bir yıl sonra Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim almaya başladı.

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Beyaz önlüğünü giyerek 2024 yılında doktor olarak mezun olan Filistinli hekim, kendisine farklı kurumlarda hekimlik yapması önerilmesine rağmen Türk Kızılaya olan vefa borcunu ödemek için Ege Bölgesi Kan Merkezini tercih etti.

Üniformasında Türk bayrağının ay yıldızını ve Türk Kızılayın kırmızı hilalini büyük bir gururla taşıyan Jayousi, merkezde ve kan bağışı toplayan ekiplerde görev yapıyor. Genç hekim, çalışkanlığıyla dikkati çekiyor.

- "Türk Kızılayı hep yanımızda bulduk"

Zuhdi Jayousi, AA muhabirine, Türkiye'nin, İsrail'in saldırıları altında her geçen gün daha zor günler yaşayan Filistin'in en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

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Filistin'de Türk Kızılayın herkes tarafından tanındığını anlatan Jayousi, "Orada yaşanan üzücü olaylardan dolayı sürekli yardıma ihtiyaç oluyor. Türk Kızılayı hep yanımızda bulduk. Kendimi bildim bileli Türk Kızılayı biliyorum. Filistin için Türkiye kardeş ülkedir. Sahip çıkan, yanında duran, hep destek olan bir ülke. Aynı zamanda maddi anlamda da desteği büyüktür." dedi.

Jayousi, Türkiye'nin desteği sayesinde hayatının değiştiğini, tıp eğitimi alarak doktor olduğunu söyledi.

Zor durumda kalan insanlara yardımcı olmak için hekimliği seçtiğini anlatan Jayousi, "Filistin'de zorlukların içinde bir insanın hayatını kurtarmanın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bunu kendim de yapmak istedim. Dersimi çalışarak buraya kadar geldim. Sağ olsun, bana bu olanağı Türk devleti sağladı. Mezun olduktan sonra birçok seçenek arasından Türk Kızılayı seçmek istedim." diye konuştu.

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Jayousi, Filistin'de yaşayan ailesiyle sık sık görüntülü konuştuğunu, bu şekilde özlem giderdiğini anlattı.

Kan bağışı kampanyalarında kendisinin Filistinli olduğunu öğrenenlerin şaşırdığını anlatan Jayousi, "Bir öğretmenimiz vardı. Kan bağışı yaptıktan sonra 'Size sarılabilir miyim' dedi. Filistinli olduğumu duyduklarında gözleri yaşaran, ağlayan vatandaşlarımız var. Benden dua ve helallik isteyenler oluyor. Türk halkımızın sevgisini tüm samimiyetiyle hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Barış Dolaş ise Jayousi'nin çok çalışkan bir doktor olduğunu söyledi.

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Jayousi'nin Filistin'de zorluklar içinde büyüdüğünü belirten Dolaş, "Yıllar önce Filistin'de iyiliğe şahit olmuş bir çocuğun, aradan geçen yılların ardından şu an iyiliği yaşatan Türk Kızılayın çatısı altında hekim olarak çalışıyor olması, kurumumuzun ve Türkiye'nin sınırları aşan iyiliğinin güzel hikayelerinden biri olsa gerek." dedi.

Dolaş, Türk Kızılayın dünyanın birçok ülkesindeki mazlum ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.