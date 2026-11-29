Göztepe, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 18 puan elde etti.
Göztepe, geçen sezon rakibiyle sahasında oynadığı ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olmuş, ikinci maçta ise deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı.
İzmir temsilcisinde Trabzonspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
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