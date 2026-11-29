TRENDYOL Süper Lig'de son haftaların iki formda takımı Göztepe ve Trabzonspor yarın İzmir'de karşı karşıya gelecek. Isonem Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de geçen haftaki Erzurumspor FK deplasmanında sakatlanan golcü Andre Henrique'nin oynayıp oynayamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 4 bin 750, 2'nci kategori 3 bin 750, 3'üncü kategori 2 bin 100, 4'üncü kategori bin 150, 5'inci ve 6'ncı kategori 550, misafir tribünü ise 650 TL olarak belirlendi.

Hem Göztepe hem de Trabzonspor son haftalarda aldıkları iyi sonuçlarla dikkat çekti. Ev sahibi Göztepe son 6 lig maçının 5'ini kazanıp 1'ini kaybetti. Son 6 maçta 15 puan toplamayı başaran Göz-Göz üst sıralara doğru hızla tırmandı. Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Bulgaristan ekibi CSKA Sofia'yı deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Trabzonspor ise Alman çalıştırıcı Thomas Reis yönetiminde iyi bir seri yakaladı. Bordo-mavililer son 8 lig maçını kazanmayı başardı. Bu periyottaki 7 maçta gol dahi yemeyen Trabzonspor şampiyonluk iddiasını oldukça güçlendirdi. Göztepe 18 puan toplarken, Trabzonspor ise hanesine 28 puan yazdırdı.

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