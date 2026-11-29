3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçında Karşıyaka'ya 2-1, Gemlik Sümerbey'e 8-0 yenilen Bucaspor 1928, evinde Bigaspor'a 3-0 mağlup olarak düşme hattından çıkamadı. Evinde çıktığı 7 müsabakada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 yenilgi alan sarı-lacivertliler, taraftarını üzmeye devam etti. 18 Ekim'de deplasmanda Kepez Spor'u 3-0 yendikten sonra çıktığı 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi 8 puanda kaldı. Buca ekibi ligde üst üste Alanya 1221 ve Uşakspor'la deplasmanda karşılaşacak.

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