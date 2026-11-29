Bu yıl 20'nci kez düzenlenecek TTI İzmirUluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Türkiye'nin ve dünyanın farklı ülkelerinden turizm profesyonellerini 24 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de bir araya getirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle düzenlenecek 20'nci TTI İzmir için hazırlıklar tamamlandı. Turizm sektörünün farklı alanlarından yerli ve yabancı temsilcileri buluşturacak fuar; seyahat acenteleri, tur operatörleri, konaklama tesisleri, havayolu şirketleri, turizm teknolojileri firmaları ve destinasyon temsilcilerine yeni iş bağlantıları kurma olanağı sunacak. Bu yıl 20'nci kez düzenlenen TTI İzmir, uluslararası katılımı ve sektöre yönelik iş birliği programlarıyla turizm ticaretinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. TTI İzmir, bu yıl, Küresel Fuarcılık Endüstrisi Birliği (UFI) onaylı uluslararası fuarlar arasında yerini aldı. 90'dan fazla ülke ve bölgede, yaklaşık 900 üyesi bulunan UFI'nin değerlendirmesi sonucunda alınan sertifika, TTI İzmir'in uluslararası fuarcılık standartlarını da tescilledi.

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Binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak

Geçtiğimiz yıl 64 ülkeden 12 bin 527 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan TTI İzmir, bu yıl da 300'ün üzerinde katılımcıyı ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra KKTC, Bosna Hersek, İngiltere, Yunanistan, Hollanda, Mısır, Gürcistan, Katar, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Uganda, Kenya, Seyşeller, Zambiya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılımcılar da fuarda yer alacak.

TÜRSAB iş birliğiyle bölgesel katılım artıyor

TÜRSAB'ın 34 Bölge Temsil Kurulu (BTK) aracılığıyla Türkiye'nin farklı bölgelerinden seyahat acentelerinin katılımıyla TTI İzmir'in bölgesel görünürlüğü artırılacak. Fuarda ilk kez kurulacak BTK stantlarında konaklama tesisleri, turizm tedarikçileri ve acenteler bir araya gelerek destinasyonlarını tanıtacak ve yeni iş bağlantıları kuracak.

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BookingAgora ile uluslararası katılım güçleniyor

BookingAgora iş birliğiyle TTI İzmir, bu yıl da uluslararası turizm markalarını ağırlayacak. 20'nin üzerinde hava yolu şirketi ile 50'den fazla yabancı otel ve turizm ofisinin katılacağı fuarda Singapore Airlines, China Southern, All Nippon Airways (ANA), Air Europa, Air Astana, Steigenberger, Marriott, Radisson ve Swissotel gibi markalar yer alarak yeni ticari bağlantılar kuracak.

Uluslararası alım heyetleriyle yeni iş bağlantıları kurulacak

Türk Hava Yolları sponsorluğunda düzenlenecek Hosted Buyer (Alım Heyeti) Programı kapsamında yaklaşık 200 yabancı satın almacının İzmir'de ağırlanması hedefleniyor. Çok sayıda ülkeden turizm profesyonelinin katılacağı programda, katılımcı firmalar ile uluslararası alıcılar arasında 2 binin üzerinde ikili iş görüşmesi yapılması planlanıyor.

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Green Destinations ile sürdürülebilir turizm iş birliği

Green Destinations, TTI İzmir'de sürdürülebilir turizm uygulamalarını ve uluslararası iyi örnekleri sektör temsilcileriyle paylaşacak. Kuruluş, Good Travel Alliance programıyla çevre dostu turizm deneyimlerinin uluslararası pazarlarda tanıtılmasına yönelik iş birliği imkanlarını aktaracak. İzmir ile iş birliği, 2629 Nisan 2027'de kentte düzenlenecek Good Travel Summit ile sürecek. Fuarın ilk gününde ise İzmir'in deneyim temelli tur ve etkinliklerini uluslararası alana taşımayı amaçlayan "İzmir Deneyimleri" girişiminin lansmanı yapılacak.

TBEX buluşması fuarda

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TBEX Seyahat Yazarları Kongresi'nde yer almak isteyen içerik üreticileri ve seyahat yazarları, fuarda etkinlik hakkında bilgi alarak katılım görüşmeleri yapabilecek. TBEX ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri, fuarın ilk günü, TTI Stage'deki oturumla içerik üreticilerinin destinasyon tanıtımındaki rolünü değerlendirecek.

TTI Stage'de sektörün gündemi ele alınacak

TTI İzmir kapsamında üç gün boyunca düzenlenecek TTI Stage oturumlarında turizmin güncel gündemi ele alınacak. Destinasyon tanıtımı, konaklama, gastronomi, kültür turizmi, EXPO 2027 İzmir hazırlıkları ve yapay zekanın turizmde kullanımı gibi başlıklar sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Programda ayrıca farklı ülkelerin destinasyon tanıtımları yapılacak.

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TTI İzmir 2 4 Aralık tarihleri arasında Fuar İzmir'de 10.00 18.00 saatleri arasında sektör profesyonelleri tarafından ziyaret edilebilecek.