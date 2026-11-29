Olay, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında kişisel bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı değerlendirilen tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine ateş açtı. Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İzmir'de iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen çalışmalarda 23 yaşındaki şüpheli, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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