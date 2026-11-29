TFF 3. Lig: Altay: 0 - Kepezspor: 1
Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde evinde Kepezspor'a 10 mağlup oldu.
Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 14. hafta mücadelesinde evinde Kepezspor'a 10 mağlup oldu.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Aytekin Atabek, Mehmet Lüle, Şuayip Çiçek
Altay: Ulaş, Yunus (Mert dk. 46), Arif, Ahmet Yakup (Enes Türker dk. 86), Salih, Osman (Özay dk. 46), İsa Toygar (Efe Pehlivan dk. 76), Ahmet Enes, Ali (Oktay dk. 46) Mehmet Kaymaz, Mehmet Onur
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
Kepezspor: Erten, Turan Ali, Atakan, Burak, Fatih (Hüseyin dk. 52), Ergün, Ender, Oğuzhan Aydın (Özkan dk. 78), Bahadır, Abdurrahman, Tolga (Mehmet Eren dk. 70)
Teknik Direktör: İskender Eroğlu
Gol: Oğuzhan Aydın (dk. 28) (Kepezspor)
Sarı kartlar: İsa Toygar, Mert, Salih (Altay), Bahadır, Oğuzhan Aydın, Abdurrahman, Erten (Kepezspor)
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