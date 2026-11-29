SULTANLAR Ligi 11'inci hafta maçında Türk Hava Yolları'nı konuk eden Göztepe müsabakayı 3-0 kaybetti. TVF Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma 94 dakika sürdü. Mücadelede Türk Hava Yolları, ilk seti 25-12 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette İzmir temsilcisi Göztepe başa baş bir oyun sergilese de Türk Hava Yolları 25-23 galip gelip durumu 2-0 yaptı. Bir kez daha büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti de 27-25 kazanan Türk Hava Yolları, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.