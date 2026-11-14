Çeşme Belediyespor'da yüzlerce çocuk altı branşta spor yapıyor

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, 6 yaşından itibaren yüzlerce çocuğa 6 farklı branşta spor yapma imkanı sunduklarını belirterek, yaz, kış ve mahalle spor okullarıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Sarısaç, kulübün kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, yazılı açıklamasında kulübün spor faaliyetleri, çocuk ve gençlere yönelik çalışmaları ile gelecek hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kulübün ilçe açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Sarısaç, çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanmasında önemli bir görev üstlendiklerini belirtti.

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Altı branşta yarışmacı takımlar

Kulüp bünyesinde 6 yaşından itibaren farklı yaş gruplarından yüzlerce çocuğa spor yapma imkanı sunduklarını belirten Sarısaç, futbolun yanı sıra basketbol, satranç, voleybol, tekvando ve sörf branşlarında da faaliyet gösterdiklerini ifade etti. Her branşta yarışmacı takımlar oluşturduklarını kaydeden Sarısaç, yaz ve kış spor okullarının yanı sıra mahalle spor okullarıyla da çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Kulübü daha güçlü bir yapıya kavuşturma hedefi

Sarısaç, yönetim kurulu ve deneyimli antrenör kadrosuyla kulübü daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Karşılaştıkları zorluklara rağmen çocukların geleceğine yönelik kısa, orta ve uzun vadeli planları hayata geçirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Sarısaç, "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere gösterdiği yolda sporcularımızı zeki, çevik ve ahlaklı bireyler olarak yetiştirmek en temel hedefimizdir" dedi.

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Kulüpteki sporcuları büyük bir ailenin parçası olarak gördüklerini ifade eden Sarısaç, "Bizim mücadelemiz Çeşme'nin çocuklarına, gençlerine ve geleceğine sahip çıkma mücadelesidir" diye konuştu.

Dayanışma içerisinde Çeşme Belediyespor'u daha iyi noktalara taşıyacaklarına inandığını belirten Sarısaç, "Çeşme Belediyespor'u hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız" ifadelerini kullandı.