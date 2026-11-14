Seferihisar'da taşkınlara karşı 150 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar’da taşkın riskini azaltmak için Kokarazmak Deresi’nde çalışma başlattı. Payamlı ve Doğanbey mahallelerini ilgilendiren 150 milyon liralık yatırımla derenin 1,6 kilometrelik bölümü genişletilecek. Projenin 2027 yılı haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarına karşı altyapı yatırımlarını sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar’da geçen kış ve ilkbahar aylarında yaşanan taşkınların ardından Kokarazmak Deresi’nde çalışma başlattı. 150 milyon liralık yatırımla derenin yerleşim alanlarından geçen bölümü genişletilerek yağmur suyunu taşıma kapasitesi artırılacak. Projeyle özellikle yoğun yağışlarda çevredeki evlerin ve yerleşim alanlarının su baskınlarından korunması amaçlanıyor.

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1,6 kilometrelik dere yatağı genişletilecek

İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kokarazmak Deresi’nin 1,6 kilometrelik bölümünde düzenleme yapılacak. Mevcut dere yatağı genişletilerek yağmur suyunun daha rahat ve güvenli şekilde akması sağlanacak. Geçmiş yıllarda Payamlı Deresi’nin yerleşim alanından geçen bölümünün kapatılması ve suyunun Kokarazmak Deresi’ne yönlendirilmesi nedeniyle iki derenin taşıdığı su aynı noktada birleşiyor. Bu nedenle çalışmada öncelikle Kokarazmak Deresi’nin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olmuştu

Seferihisar’ın Payamlı Mahallesi, 2026 yılının şubat ve nisan aylarında etkili olan sağanak yağışlardan olumsuz etkilendi. Şubat ayının ilk altı gününde bölgede metrekareye toplam 120 kilogram yağış düştü. Kokarazmak ve Payamlı derelerinde meydana gelen taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı. Nisan ayında etkili olan yağışlar da bölgede yeniden su baskınlarına ve maddi zarara yol açtı. Yaşanan taşkınların ardından dere yataklarının daha fazla su taşıyabilecek şekilde düzenlenmesi için hazırlıklar tamamlandı ve çalışma başlatıldı.

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Orman yangınları taşkın riskini artırdı

Bölgedeki taşkın riskini artıran etkenlerden biri de 2025 yılının temmuz ayında meydana gelen orman yangınları oldu. Seferihisar’ın Ürkmez, Orhanlı ve Payamlı bölgelerinde geniş ormanlık alanların zarar görmesiyle yağmur suyunu tutan bitki örtüsü azaldı. Bu durum, şiddetli yağışlarda suyun toprağa karışmadan hızla dere yataklarına ulaşmasına ve taşkın riskinin artmasına neden oldu.

Payamlı Deresi için de planlama sürüyor

2027 yılının haziran ayında tamamlanması planlanan yatırımla Kokarazmak Deresi’nin su taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Kokarazmak Deresi’ndeki çalışmaların yanı sıra Payamlı Deresi’nin de taşkınlara karşı daha güvenli hale getirilmesi için planlama çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarla bölgenin aşırı yağışlara karşı dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.