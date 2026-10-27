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        Efeler Ligi: Altekma: 0 - Halkbank: 3

        Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 30 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Efeler Ligi: Altekma: 0 - Halkbank: 3

        Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 30 mağlup oldu.

        Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

        Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz

        Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Jackson Young, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Özgür Karababa)

        Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Halit Kurtuluş, Slavchev Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira (Volkan Döne, Berat Mergen, Sam Deroo, Burak Karahan, Alejandro Fuentes)

        Setler: 2025, 1225, 2225

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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