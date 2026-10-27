Efeler Ligi: Altekma: 0 - Halkbank: 3
Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 30 mağlup oldu.
Efeler Ligi 3. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Halkbank'a 30 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Serhan Semiz
Altekma: Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Ulaş Dokumacı, Jackson Young, Oğuzhan Tarakçı, Abdulvahap Han (Hüseyin Şahin, Baha Akcagöz, Tuna Uzunkol, Boğaçhan Zambak, Paolo Zonca, Özgür Karababa)
Halkbank: Matey Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Halit Kurtuluş, Slavchev Bardarov, Murat Yenipazar, Darlan Ferreira (Volkan Döne, Berat Mergen, Sam Deroo, Burak Karahan, Alejandro Fuentes)
Setler: 2025, 1225, 2225
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