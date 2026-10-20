Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Ege Bölgesi'nde 93 bin 755 ton mahlıç pamuk beklentisi

        Ege Bölgesi'nde 93 bin 755 ton mahlıç pamuk beklentisi

        İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Bülent Uçak, 2026-2027 sezonunda Ege Bölgesi'nde pamuk ekim alanlarının yüzde 47 azaldığını söyleyerek, ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 14 arttığını, kütlü üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngördüklerini söyledi. Uçak, mahlıç pamuk üretiminin de 93 bin 755 ton olacağının tahmin edildiğini aktardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Ege Bölgesi'nde 93 bin 755 ton mahlıç pamuk beklentisi

        İZMİR Ticaret Borsası (İTB) Meclis Başkanı Bülent Uçak, 2026-2027 sezonunda Ege Bölgesi’nde pamuk ekim alanlarının yüzde 47 azaldığını söyleyerek, ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 14 arttığını, kütlü üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngördüklerini söyledi. Uçak, mahlıç pamuk üretiminin de 93 bin 755 ton olacağının tahmin edildiğini aktardı.

        İTB koordinatörlüğünde İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası, Manisa Ticaret Borsası iş birliğinde yapılan 2026-2027 sezonu Ege Bölgesi pamuk ekili alanları ve ürün rekolte tahmini İzQ Girişimcilik Merkezi’nde açıklandı. Türkiye’de yıllık pamuk tüketiminin yaklaşık 1,5 milyon ton seviyesinde olduğunu söyleyen İTB Meclis Başkanı Bülent Uçak, geçen yıl bu ihtiyacın yarısının kendi üretimimizle karşılanabildiğini, bu sezon ise tüketimimizin üçte birinden daha azının üretileceğini tahmin ettiklerini aktardı.

        REKLAM

        ‘DESTEKLEME MİKTARI YÜZDE 15 SEVİYELERİNE ÇIKARILMALI’

        Pamuk üreticisinin son 2-3 sezondur zarar ettiğini vurgulayan Bülent Uçak, “Bu sezon bölgeye ve verime göre değişmekle birlikte, kütlü pamukta kilogram maliyetinin 40-45 lira arasında olmasını bekliyoruz. Yeni sezon kütlü pamuk fiyatlarının 38-40 lira olduğu düşünülürse üreticimizin bu sezon da para kazanamayacağını söyleyebiliriz" dedi. Pamukta dekar başına desteğin 2027 üretim yılı için bin 989 lira olarak açıklandığını söyleyen Uçak, destek miktarındaki artırımın yeterli olmadığını vurguladı.

        Üretim maliyetlerinin yüzde 7-8’i civarında olan destekleme miktarının en az yüzde 15 seviyelerine çıkarılması gerektiğini söyleyen Uçak, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, finansmana erişim ve fiyat riskinin yönetilmesi, yerli pamuğun önceliklendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Uçak, kalite, izlenebilirlik ve yeşil dönüşüm standartlarına uyumun da ihracatta rekabet avantajı sağlayacağını aktardı.

        REKLAM

        ‘PAMUK EKİM ALANLARI YÜZDE 47 DÜŞTÜ’

        2026-2027 sezonu Ege Bölgesi pamuk rekolte tahmin çalışmalarının sonuçlarını açıklayan Uçak, “2026 yılı Ege Bölgesi pamuk sezonu, tarladaki yüksek verim başarısı ile ekim alanlarındaki sert daralmanın tezat oluşturduğu bir yıl oldu. Çalışma sonuçlarına göre bölgemizde pamuk ekim alanlarının bir önceki sezona göre yüzde 47 oranında azalarak 49 bin hektara düştüğü tahmin edilmiştir. Ortalama kütlü veriminin geçen yıla göre yüzde 14 artarak dekarda 499 kilogram olması beklenmektedir. Buna göre kütlü üretiminde rekoltenin 247 bin ton olacağını öngörüyoruz. Yeni sezonda çırçır randıman oranının yüzde 38 olacağı ve bu randıman oranı ile mahlıç pamuk üretiminin 93 bin 755 ton olacağı tahmin edilmektedir" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Husumetlilerinin araçlarına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
        Husumetlilerinin araçlarına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
        İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı
        Karşıyaka'da çöp dağları insan boyuna ulaştı, vatandaş isyan etti Günlerdir...
        Karşıyaka'da çöp dağları insan boyuna ulaştı, vatandaş isyan etti Günlerdir...
        Altay'da Oktay buruk sevinç yaşadı
        Altay'da Oktay buruk sevinç yaşadı
        Ege Bölgesi'nde 247 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor
        Ege Bölgesi'nde 247 bin ton pamuk rekoltesi bekleniyor
        İzmir'de akaryakıt pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yarala...
        İzmir'de akaryakıt pompasına çarpan otomobilde çıkan yangında 2 kişi yarala...