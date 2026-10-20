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        Husumetlilerinin araçlarına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, husumetli oldukları M.M.'ye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan O.A. ve H.K., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Husumetlilerinin araçlarına ateş açan 2 şüpheli tutuklandı

        İZMİR’in Ödemiş ilçesinde, husumetli oldukları M.M.'ye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açtıkları suçlamasıyla gözaltına alınan O.A. ve H.K., tutuklandı.

        Olay, 11 Ekim'de Ödemiş ilçesi Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen O.A. ve H.K., husumetli oldukları M.M.'ye ait 2 araca av tüfeğiyle ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin adresini belirleyen ekipler, 15 Ekim'de operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar, 13 av tüfeği fişeği, olayda kullanılan motosiklet ve kıyafetler ele geçirildi. O.A. ve H.K., gözaltına alındı.

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        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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