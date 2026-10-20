İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

İncelemelerde şüphelilerden O.A. ve H.K'nin bölgeye motosikletle gelip av tüfeğiyle ateş ederek zarar verdikleri belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki M.M'ye ait iki araca silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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