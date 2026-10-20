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        İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        İzmir'de iki araca ateş eden 2 şüpheli tutuklandı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki araca av tüfeğiyle ateş açarak zarar verdikleri öne sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ovakent Mahallesi'ndeki M.M'ye ait iki araca silahla ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İncelemelerde şüphelilerden O.A. ve H.K'nin bölgeye motosikletle gelip av tüfeğiyle ateş ederek zarar verdikleri belirlendi.

        Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

        Aramalarda 500 gram esrar, 13 fişek, olayda kullanılan motosiklet ile kıyafetler ele geçirildi.

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        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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