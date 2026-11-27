Tıbbi Onkolog Doç. Dr. Ahmet Özveren meme kanserinin erkeklerde daha nadir görülmesine rağmen farkındalık eksikliği nedeniyle tanıda gecikmelerin yaşanabildiğini söyledi. Erkeklerde memede ele gelen sertlik ve meme başındaki değişikliklerin önemsenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Özveren, " Erkek meme kanseri nadirdir; ancak hiç olmaz anlamı çıkarılmamalıdır. Erkek meme kanserinde genetik yatkınlık önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle tanı alan tüm erkeklere genetik danışmanlık ve genetik mutasyon analizi yapılması önemlidir" dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Onkoloji Bölümü’nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren, meme kanserinin toplumda genellikle kadınlarla ilişkilendirilse de erkeklerin de bu hastalığa yakalanabildiğine dikkat çekti. Erkek meme kanserlerinin tüm meme kanserlerinin yüzde 1’inden daha azını oluşturduğunu kaydeden Doç. Dr. Özveren, şöyle konuştu:

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"Son yıllardaki epidemiyolojik çalışmalar, dünyanın farklı bölgelerinde erkek meme kanseri görülme sıklığında artış eğilimi olduğunu gösteriyor. Dünya genelinde 2021 yılında yaklaşık 39 bin erkeğe yeni meme kanseri tanısı konulduğu, 13 binden fazla erkeğin ise bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Erkeklerde yaşam boyu meme kanseri gelişme riski kadınlara göre çok daha düşük olsa da sıfır değil. Örneğin güncel Amerikan verilerine göre bir erkeğin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma ihtimali yaklaşık 755’te bir, kadınlarda ise bu oran 8 kadında birdir. Erkeklerde hastalık en sık 6070 yaş arasında tanı alıyor."

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Bu belirtilere dikkat edilmeli

Özellikle memede ele gelen sertlik, meme başında içeri çekilme, akıntı veya kanama gibi belirtilerin, erkeklerde de meme kanserinin habercisi olabileceğini ifade eden Özveren, "Erken tanı açısından farkındalık büyük önem taşıyor. Ancak erkekler memelerinde fark ettikleri değişiklikleri çoğu zaman kanserle ilişkilendirmiyor ve bu durum doktora başvuruyu geciktirebiliyor." diye konuştu.

Ailesinde kanser olanlar daha dikkatli olmalı

Erkeklerde meme kanseri riskini artırabilen çeşitli faktörler bulunduğunu anlatan Doç. Dr. Özveren, ileri yaşın yanı sıra ailede meme kanseri veya bazı diğer kanserlerin görülmesinin, genetik gen değişikliklerinin, Klinefelter sendromunun, obezitenin ve ileri karaciğer hastalıklarının riskle ilişkili olabildiğini belirtti. Geçmişte göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmış olmasının da risk faktörleri arasında yer alabildiğini kaydeden Doç. Dr. Özveren, erkek meme kanserinde genetik faktörler içinde özellikle BRCA2 geninin dikkat çektiğini söyledi, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Erkek meme kanserinin belki de kadın meme kanserinden en fazla ayrıştığı alanlardan biri genetik yatkınlık. Uluslararası kılavuzlar, meme kanseri tanısı alan tüm erkeklere genetik danışmanlık ve genetik mutasyon analizi yapılmasını öneriyor. Bunun için kişinin genç yaşta tanı alması veya ailesinde mutlaka çok sayıda kanser bulunması gerekmiyor.

En sık üzerinde durulan gen BRCA2 olmakla birlikte BRCA1, PALB2, CHEK2 ve bazı başka genlerdeki değişiklikler de önemli olabiliyor. Çalışmalarda erkek meme kanseri hastalarının yüzde 20’den fazlasında genetik bir kanser yatkınlığı ile ilişkili genetik değişiklik bulunabileceği bildiriliyor.

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Bu bilginin önemi yalnızca hastanın kendisiyle sınırlı değil. Tespit edilen genetik mutasyon, hastanın bazı tedavi seçeneklerini etkileyebildiği gibi prostat ve pankreas gibi başka kanserler açısından izlem ihtiyacını da değiştirebiliyor. Aynı zamanda kişinin çocukları, kardeşleri ve diğer yakın akrabaları açısından da önemli bilgiler sağlayabiliyor."

Tedavide kadınlarla benzer yöntemler uygulanıyor

Erkek meme kanserinin tedavisinde cerrahi, radyoterapi, kemoterapi, hormon tedavileri ve hedefe yönelik tedavilerin kullanıldığını belirten Özveren, tedavinin temel prensiplerinin kadın meme kanserindekilere büyük ölçüde benzediğini ifade etti.

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Erkek meme kanserinin nadir görülmesinin hastalığın göz ardı edilmesine neden olmaması gerektiğini vurgulayan Özveren, "Memede ortaya çıkan bir kitlenin 'Erkek olduğum için meme kanseri olamam' düşüncesiyle göz ardı edilmesi tanının gecikmesine neden olabilir. Erken fark etmek, belirtileri önemsemek ve tanı alan her erkek hastada genetik değerlendirmeyi tedavi sürecinin doğal bir parçası olarak görmek, erkek meme kanserinde fark oluşturabilecek en önemli adımlardan biridir." dedi.