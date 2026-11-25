Evde şofben içine gizlenmiş 2 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi, 1 gözaltı
İZMİR'in Çiğli ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir kısmı elektrikli şofben içine gizlenmiş 2 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli E.C.K. (33) gözaltına alındı.
İZMİR’in Çiğli ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir kısmı elektrikli şofben içine gizlenmiş 2 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi, şüpheli E.C.K. (33) gözaltına alındı.
İzmir Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında E.C.K.’yi takibe aldı. Şüphelinin Küçükçiğli Mahallesi'ndeki evinde baskın düzenlendi. Yapılan aramada, bir kısmı elektrikli şofben içine gizlenmiş 42 kutu içinde toplam 2 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
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