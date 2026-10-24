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        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Gazetecilerin eyleminde gazetecilere Yeni Partililerden engel Yetkisiz canlı kalkanlar, gazetecilere basın kartı sordu 'Basın özgürlüğü' eylemine gelen Yeni Partili: "İçeri kimseyi almayın, sadece Gençlik Kolları"

        Gazetecilerin eyleminde gazetecilere Yeni Partililerden engel Yetkisiz canlı kalkanlar, gazetecilere basın kartı sordu 'Basın özgürlüğü' eylemine gelen Yeni Partili: "İçeri kimseyi almayın, sadece Gençlik Kolları"

        İzmir'de gazeteciler tarafından düzenlenen eyleme katılan Yeni Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in geçiş güzergahına canlı kalkan oluşturarak gazetecilerin alana girmesini engelledi. Yetkisi olmamasına rağmen gazetecilere basın kartı soran ve etten duvar ören partililer ile alandaki basın mensupları arasında tartışma çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Gazetecilerin eyleminde gazetecilere Yeni Partililerden engel Yetkisiz canlı kalkanlar, gazetecilere basın kartı sordu 'Basın özgürlüğü' eylemine gelen Yeni Partili: "İçeri kimseyi almayın, sadece Gençlik Kolları"

        İzmir'de gazeteciler tarafından düzenlenen eyleme katılan Yeni Partililer, Genel Başkan Özgür Özel'in geçiş güzergahına canlı kalkan oluşturarak gazetecilerin alana girmesini engelledi. Yetkisi olmamasına rağmen gazetecilere basın kartı soran ve etten duvar ören partililer ile alandaki basın mensupları arasında tartışma çıktı.

        İzmir'de gazeteciler tarafından gerçekleştirilen eyleme Yeni Parti üyeleri katıldı. Genel Başkan Özgür Özel'in de eyleme katılması üzerine alana gelen partililer, Özel'in geçeceği güzergahta canlı kalkan oluşturdu. Çekim yapılacak alana girmeye çalışan basın mensuplarının girişini engelleyen grup ile gazeteciler arasında sözlü tartışmalar yaşandı. Bazı partililer ise alana girmek isteyen gazetecilere basın kartı bile sordu. Bir partilinin "Araya kimseyi sokmayın, sadece Gençlik Kolları" şeklinde bağırdığı anlar kameraya yansıdı. Yetkisi bulunmamasına rağmen etten duvar örerek gazetecileri ve vatandaşları engellemeye çalışan parti üyeleri ilginç görüntüler oluşturdu.

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        Yetkisi olmadan görevli gibi davrandılar

        Yeni Parti üyeleri, gazetecilerin düzenlediği eylemde herhangi bir resmi yetkileri olmamasına rağmen görevli gibi hareket etti. Genel başkanlarının geçeceği yola güvenlik şeridi gibi dizilen partililer, alanda haber takibi yapmaya çalışan gazetecilerin hareket alanını kısıtladı. Görevli olmadıkları halde basın mensuplarından basın kartı talep eden grup, haber takibini güçleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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