Yeni Parti Genel Başkanı Özel, "sansüre hayır habere özgürlük" yürüyüşüne katıldı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de basın meslek örgütlerince düzenlenen "sansüre hayır habere özgürlük" yürüyüşüne katıldı.

Özel, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Sanat Merkezi önünde sloganlar atarak basın mensuplarıyla yürüdü.

Gazetecilerin eylemine destek vermek için yürüyüşe katıldığını belirten Özel, "Bugün ben bir açıklama yapmayacağım. Sadece haber alma hakkımızın teminatı olan basın emekçilerinin sonuna kadar arkasındayız. Örgütlü birlikteliklerini kutluyorum. Onlara destek olmaya geldim. Hiçbir siyasi değerlendirme yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün ardından Özel ve beraberindekiler Zübeyde Hanım Anıtı'na kalem bıraktı.