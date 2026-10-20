Göztepe, Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, daha sonra dar alan oyunları üzerinde durdu. ​​​​​​​

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.

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