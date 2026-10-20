Göztepe, Çorum FK maçının hazırlıklarına başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK ile 25 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 20.10.2026 - 22:25 Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Arca Çorum FK ile 25 Ekim Pazar günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve yenilenme çalışmalarıyla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda futbolcular, daha sonra dar alan oyunları üzerinde durdu.
Göztepe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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