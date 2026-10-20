Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Ege Üniversitesinden yerleşkede kedilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama

        Ege Üniversitesinden yerleşkede kedilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama

        Ege Üniversitesi, sosyal medyada yerleşkedeki kedilerin zehirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Ege Üniversitesinden yerleşkede kedilerin zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama

        Ege Üniversitesi, sosyal medyada yerleşkedeki kedilerin zehirlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Rektörlükten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yayılan "Ege Üniversitesinde kediler zehirleniyor" şeklindeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

        İddiaları ortaya atanlar hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki dezenformasyon içeriklerinin üniversitemizle ilişkilendirilmesi kabul edilemez. Kamuoyunun doğruluğu teyit edilmemiş iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Yerleşkede sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların ardından yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi ve ortak çözüm oluşturulması amacıyla üniversite yönetimi ile Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu öğrencileri arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

        Açıklamada, öğrencilerin görüş ve önerilerinin dinlendiği, Bornova Belediyesince yerleşkeden alınan 83 köpeğin sağlık durumları, bakım ve rehabilitasyon süreçlerine ilişkin yetkili kurumlardan edinilen bilgilerin öğrencilerle paylaşıldığı ifade edildi.

        Köpeklerin gönüllü öğrencilerin de işbirliğiyle sahiplendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        REKLAM

        "Ege Üniversitesi olarak öğrencilerimizle gerçekleştirilen görüşmede ortaya konulan karşılıklı anlayış, sağduyu ve uzlaşı kültürünü son derece kıymetli buluyor, tüm canlıların yaşam hakkını ve refahını gözeten yaklaşımımız doğrultusunda, ilgili kurumlar ve öğrencilerimizle yapıcı iletişim ve işbirliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Polis memurunu şehit eden iki kardeşe ağırlaştırlımş müebbet
        Polis memurunu şehit eden iki kardeşe ağırlaştırlımş müebbet
        Karşıyaka sahilinde trafik ve asayiş denetimlerinde 110 sürücüye ceza
        Karşıyaka sahilinde trafik ve asayiş denetimlerinde 110 sürücüye ceza
        İzmir'deki söyleşide deniz canlılarını tehdit eden unsurlar ele alındı
        İzmir'deki söyleşide deniz canlılarını tehdit eden unsurlar ele alındı
        İzmir Valiliği voleybol takımı il turnuvasında şampiyon oldu
        İzmir Valiliği voleybol takımı il turnuvasında şampiyon oldu
        Park halindeki otomobillere ateş eden 2 şüpheli yakalandı
        Park halindeki otomobillere ateş eden 2 şüpheli yakalandı
        Evden binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi
        Evden binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi