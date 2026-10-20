Park halindeki otomobillere ateş eden 2 şüpheli yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde park halindeki iki araca av tüfeğiyle ateş açan ve kimlikleri belirlenen 3 şüpheliden 2'si düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, 11 Ekim günü saat 04.30 sıralarında Ovakent Mahallesi'nde meydana geldi. M.M.'ye (33) ait yolda park halinde bulunan iki araca av tüfeğiyle ateş edilerek zarar verildi. Olayın ardından poşu ve kaskla yüzlerini gizleyerek kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucu saldırının faillerinin İ.K. (26), O.A. (41) ve H.K. (33) olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, 15 Ekim'de şüphelilerin adreslerinde arama yaptı. Operasyonda İ.K. ve H.K. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda 500 gram kubar esrar, 13 adet av fişeği ile olay anında kullanılan kask ve poşu ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kaymakçı Cezaevine teslim edildi. Firari durumdaki O.A.'nın yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.