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        ESHOT şoförüne saldırı girişimine 180 bin TL ceza

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi alındı aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:35 Güncelleme:
        ESHOT şoförüne saldırı girişimine 180 bin TL ceza

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi alındı aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Olay, dün Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde meydana geldi. Trafikte yaşanan tartışmanın ardından bir kişi, ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulundu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce kimliği tespit edilen sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK) kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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        Şüpheli hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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