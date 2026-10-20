Alsancak'ta patlama sesinin ardından boş vagonda yangın Vagon alev alev yandı

Vagon, daha sonra parçalanmak üzere atölyeye götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Alsancak Gar'ına yakın bir alanda demiryollarında meydana deldi. Edinilen bilgiye göre, ptlama sesinin ardından boş olduğu öğrenilen bir vagonda alevler çıkmaya başladı. Vagonun bulunduğu bölgeden yükselen dumanlar dikkat çekerken, yangın sonucu boş vagon tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın, evsiz kişilerin barındığı öğrenilen vagonda ısınmak amacıyla yakılan ateşten kaynaklandığı değerlendirildi.

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