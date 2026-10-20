Evden binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir ikamette yaptığı aramada binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde polisin bir ikamette yaptığı aramada binlerce uyuşturucu hap ile esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir ikamete 20 Ekim günü saat 02.30 sıralarında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda 3 bin 650 adet uyuşturucu hap, bin 50 gram esrar, 1 adet hassas terazi ve 616 bin 900 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.