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        İzmir Valiliği voleybol takımı il turnuvasında şampiyon oldu

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın İzmir il etabında, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:39 Güncelleme:
        İzmir Valiliği voleybol takımı il turnuvasında şampiyon oldu

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nın İzmir il etabında, İzmir Valiliği erkek voleybol takımı şampiyon oldu.

        Kamu çalışanlarının sportif faaliyetlere katılımını artırmak, kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen organizasyonun voleybol branşına 13 takım katıldı.

        Halkapınar Spor Salonu'ndaki final maçında İzmir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ekibini 3-0 mağlup etti. Turnuva boyunca oynadığı tüm karşılaşmaları set vermeden kazanan Valilik takımı, organizasyonu şampiyon tamamladı.

        İl Sağlık Müdürlüğü ikinci, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise üçüncü sırayı elde etti.

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        Dereceye giren ilk üç takım, 6-11 Kasım'da yapılacak Ege Bölgesi turnuvasında İzmir'i temsil edecek.

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        Galeri

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