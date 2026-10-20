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        Karşıyaka sahilinde trafik ve asayiş denetimlerinde 110 sürücüye ceza

        İzmir'in Karşıyaka ilçesi sahil bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik ve asayiş denetimlerinde yüzlerce araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Karşıyaka sahilinde trafik ve asayiş denetimlerinde 110 sürücüye ceza

        İzmir’in Karşıyaka ilçesi sahil bölgesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı trafik ve asayiş denetimlerinde yüzlerce araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere yasal işlem uygulandı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahil bölgesinde 1519 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamalarda toplam 802 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan kontrollerde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kurallara uymadığı belirlenen 110 araç sürücüsüne idari işlem yapıldı.

        Denetimler sırasında eksiklikleri ve ihlalleri tespit edilen 24 araç trafikten men edilirken, 15 sürücünün de belgesine el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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