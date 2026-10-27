Göztepe, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 27.10.2026 - 19:48 Güncelleme:
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe maçı için ilk çalışmasını teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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