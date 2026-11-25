Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alan oyunuyla tamamladı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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