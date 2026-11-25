İZSU Genel Kurulu’nda su tarifelerinde indirim uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Konutlarda indirimli ilk kademe sınırı 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarılarak, ilk 10 metreküp suyun birim fiyatı 22 liraya düşürüldü. 10 metreküpe kadar su kullanan vatandaşlar yüzde 63’e varan indirimden yararlanacak. Kararın ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, hayırlı olması dileğinde bulunup, "AK Parti belediyecilik anlayışımızla şehrimize hizmet etmeye ve eser kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

İZSU Genel Müdürlüğü 2026 yılı Kasım ayı Olağan Genel Kurulu Toplantısı’nın ikinci birleşimi Başkanvekili Hilal Sadıkoğlu Akar başkanlığında gerçekleştirildi. İZSU Genel Kurulu’nda su tarifelerinde indirim uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Yeni tarifelerin 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanacağı bildirildi. Böylelikle konutlarda indirimli ilk kademe sınırı 6 metreküpten 10 metreküpe çıkarılarak, ilk 10 metreküp suyun birim fiyatı 22 liraya düşürüldü. 10 metreküpe kadar su kullanan vatandaşlar yüzde 63’e varan indirimden yararlanacak.

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'KONUTTA 11- 20 METREKÜPTE BİRİM FİYAT 70 LİRA’

Mevcut tarifede konut aboneleri için ilk 6 metreküpte 25 lira olan su ve atık su birim bedeli, yeni düzenlemeyle ilk 10 metreküp için 22 liraya düşürüldü. Böylece 0-10 metreküplük tüketim bölümünde yaklaşık yüzde 63 oranında indirim sağlandı. İndirimli tüketim sınırının genişletilmesiyle birlikte 1 milyon 264 bin 925 konut abonesinin yeni tarifeden yararlanacağı bildirildi. Konut abonelerinde 11-20 metreküp tüketim kademesindeki 99,83 liralık birim fiyatı 70 liraya düşürüldü. Böylece bu tüketim aralığında yaklaşık yüzde 30 indirim sağlandı. 21-40 metreküp tüketim kademesinde ise 145 lira olan birim fiyatı 140 liraya indirildi. Yeni tarife teklifi yalnızca konut abonelerini değil, işyerlerini de kapsadı. İşyeri abonelerinde ilk 10 metreküp için 143,6 lira olan bedel yüzde 70 indirim ile 44 liraya düşürüldü. 11-20 metreküp tüketim kademesinde 199,65 liralık birim fiyatın 140 liraya indirilmesiyle yaklaşık yüzde 30 indirim sağlandı. 21-40 metreküp tüketim aralığında ise 290 liralık birim fiyatın 280 liraya düşürüldü. Böylece İzmir, 30 Büyükşehir belediyesi içinde en ucuz suyu kullanacak şehir oldu.

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'AK PARTİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZLA ŞEHRİMİZE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kararın ardından açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı şunları söyledi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde görüşülen ve oy birliğiyle kabul edilen karar doğrultusunda, su tarifelerinde çeşitli kademelerde yüzde 65'e varan indirimin tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli hemşehrilerimizin suya daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi adına çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, Cumhur İttifakı Meclis Grubumuza ve kararın oy birliğiyle kabul edilmesine katkı sunan tüm parti gruplarına ve tüm meclis üyelerine teşekkür ediyorum. İzmir'imizin ve hemşehrilerimizin yararına olan her çalışmanın yanında olmaya, AK Parti belediyecilik anlayışımızla şehrimize hizmet etmeye ve eser kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.