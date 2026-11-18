Göztepe voleybolda tribün doluluğunda ligin zirvesinde
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe Yuppo, ligin seyirci ortalaması en yüksek takımı olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada toplam 14 bin 80 taraftarıyla, maç başına 2 bin 816 seyirci ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerin lideri Göztepe Yuppo. Ligin zirvesindeyiz. Her maçta tribünleri dolduran, takımımızın yanında olan ve İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nu gerçek bir voleybol atmosferine dönüştüren büyük Göztepe taraftarına teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe Yuppo, ligin seyirci ortalaması en yüksek takımı olarak dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada toplam 14 bin 80 taraftarıyla, maç başına 2 bin 816 seyirci ortalamasıyla mücadele etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tribünlerin lideri Göztepe Yuppo. Ligin zirvesindeyiz. Her maçta tribünleri dolduran, takımımızın yanında olan ve İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nu gerçek bir voleybol atmosferine dönüştüren büyük Göztepe taraftarına teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
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