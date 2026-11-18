TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde İzmir'i temsil eden Karşıyaka ve Aliağa Petkimspor, A Milli Takım'a 1'er oyuncusunu göndermenin gururunu yaşıyor. Karşıyaka'da kısa forvet Yavuz Gültekin, Petkimspor'da ise uzun forvet Yiğit Onan, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosuna davet edildi. Milliler, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu üçüncü maçında 26 Kasım Perşembe günü Roma'da İtalya ile karşılaşacak. Türkiye, 29 Kasım Pazar günü ise evinde İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Yavuz Gültekin, A Erkek Milli Takımımızın FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri için açıklanan 20 kişilik aday kadrosuna davet edildi. Oyuncumuz Yavuz Gültekin'e milli takım formasıyla çıkacağı bu yolculukta başarılar diliyoruz" denildi. Aliağa temsilcisi, "Oyuncumuz Yiğit Onan, A Erkek Milli Takımımızın İtalya ve İzlanda karşılaşmaları için açıklanan aday kadrosuna davet edildi. Yiğit'e ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.