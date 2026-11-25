İzmir'in Karaburun ilçesinde baba ve 14 yaşındaki oğlunun tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eski Mordoğan Mahallesi'nde Eyüp D. (43) ile oğlu Yusuf D'nin (14) ormanlık alanda tüfekle öldürülmesine ilişkin, Eyüp D'nin eşi E.D. ile N.I.K. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- Tüfek çöplükte ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, MİT İzmir Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak araştırma yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik kamerası kayıtları, saha incelemeleri ve tanık beyanları doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde olayın failinin N.I.K. olduğu tespit edilmiştir. Olayda kullanılan av tüfeği parçalanmış bir şekilde Mordoğan çöplüğünde ele geçirilmiş, tüfeği H.K'nin sakladığı ve olayın azmettiricisinin ise Eyüp D'nin eşi E.D. olduğu belirlenmiştir. İl Jandarma Komutanlığı, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, Karaburun Adliyesine sevk edilmiş ve çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğu ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklanmıştır."

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- Olay

Eski Mordoğan Mahallesi'nde 22 Kasım'da Eyüp D. ile oğlu Yusuf D. ormanlık alanda tüfekle öldürülmüş halde bulunmuş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.