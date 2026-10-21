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        İzmir'de 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde Roma dönemine ait Zeus mermer heykel başı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:58 Güncelleme:
        İzmir'de 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde Roma dönemine ait Zeus mermer heykel başı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, Konak ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramalarda Roma dönemine ait olduğu belirlenen yaklaşık 2 bin yıllık Zeus mermer heykel başı bulundu. Yetkililerce yapılan incelemede, eserin 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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