İzmir'de Cumhuriyet coşkusu yüzlerce sanatçıyla sahneye taşınacak

Senfonik müzik, vokal performanslar, dans ve halk oyunlarını bir araya getirecek konserle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun sanat aracılığıyla paylaşılması hedefleniyor.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştirilecek halka açık konser, 29 Ekim saat 20.00'de Gaziemir Festival Sahnesi'nde düzenlenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de düzenlenecek konserde solistler, dans sanatçıları ve 150 kişilik koroyla sahne alacak.

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