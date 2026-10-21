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        İzmir'de Cumhuriyet coşkusu yüzlerce sanatçıyla sahneye taşınacak

        İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de düzenlenecek konserde solistler, dans sanatçıları ve 150 kişilik koroyla sahne alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        İzmir'de Cumhuriyet coşkusu yüzlerce sanatçıyla sahneye taşınacak

        İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 29 Ekim'de düzenlenecek konserde solistler, dans sanatçıları ve 150 kişilik koroyla sahne alacak.

        Orkestradan yapılan açıklamaya göre, Gaziemir Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştirilecek halka açık konser, 29 Ekim saat 20.00'de Gaziemir Festival Sahnesi'nde düzenlenecek.

        Konserde 150 kişilik Cumhuriyet korosu ile 150 kişilik Gaziemir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi yer alacak.

        Senfonik müzik, vokal performanslar, dans ve halk oyunlarını bir araya getirecek konserle Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunun sanat aracılığıyla paylaşılması hedefleniyor.

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        Konser 30 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde de gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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