Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

        İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:35 Güncelleme:
        İzmir'de yaklaşık 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

        İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mermer Zeus heykel başı ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Konak'ta belirlenen adrese yapılan baskında mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. Eserin Roma dönemine ait ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

        Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İzmir'de iş gücü piyasasındaki dönüşüme ilişkin rapor hazırladı
        İzmir'de iş gücü piyasasındaki dönüşüme ilişkin rapor hazırladı
        Çeşme'de Kızılay'a 97 ünite kan bağışı
        Çeşme'de Kızılay'a 97 ünite kan bağışı
        Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyor: Önce uzlaşı, sonra yıkım
        Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyor: Önce uzlaşı, sonra yıkım
        2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
        2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanm...
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanm...