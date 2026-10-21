Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Çeşme'de Kızılay'a 97 ünite kan bağışı

        Çeşme'de Kızılay'a 97 ünite kan bağışı

        Çeşme 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu, Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı kampanyasında örnek bir dayanışmaya imza attı. Bir günde 97 ünite kan bağışı toplanırken, öğrenciler de kan bağışının önemine ilişkin farkındalık kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Çeşme'de Kızılay'a 97 ünite kan bağışı

        Çeşme 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu, Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlediği kan bağışı kampanyasında örnek bir dayanışmaya imza attı. Bir günde 97 ünite kan bağışı toplanırken, öğrenciler de kan bağışının önemine ilişkin farkındalık kazandı.

        Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu tarafından Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği kampanyada, gönüllü bağışçılar hayat kurtarmak için seferber oldu.

        REKLAM

        Okulun kapalı spor salonunda gün boyunca devam eden kampanyada Türk Kızılayı ekipleri, kan bağışında bulunmak isteyen gönüllüleri kabul etti. Etkinlikte toplam 97 ünite kan toplanarak önemli bir başarıya ulaşıldı.

        Kampanya yalnızca kan bağışıyla sınırlı kalmadı. Okulda eğitim gören öğrenciler de gerçekleştirilen etkinlik sayesinde kan bağışının önemini öğrenirken, yardımlaşma, paylaşma ve toplumsal sorumluluk bilinci konusunda farkındalık kazandı.

        Türk Kızılayı yetkilileri, bir ünite kan bağışının bileşenlerine ayrılmasıyla üç hastanın tedavisine katkı sağlayabildiğine dikkat çekerek kampanyaya destek veren tüm bağışçılara teşekkür etti.

        REKLAM

        Okul müdürü Züleyha Can: "İhtiyaç sahiplerine umut olmanın gururunu yaşıyoruz"

        Kampanyanın ardından açıklama yapan 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu Müdürü Züleyha Can, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra toplumsal duyarlılık kazanmalarına da önem verdiklerini belirtti. Can, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Okulumuzda sadece akademik başarıya değil, öğrencilerimize yardımlaşma ve toplumsal duyarlılık bilinci aşılamaya da büyük önem veriyoruz. Kızılay ile ortaklaşa yürüttüğümüz bu anlamlı kampanyada 97 bağışçımıza ulaşarak ihtiyaç sahiplerine umut olmanın gururunu yaşıyoruz. Desteklerini esirgemeyen velilerimize, öğretmenlerimize ve tüm bağışçılarımıza teşekkür ederim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        İzmir'de iş gücü piyasasındaki dönüşüme ilişkin rapor hazırladı
        İzmir'de iş gücü piyasasındaki dönüşüme ilişkin rapor hazırladı
        Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyor: Önce uzlaşı, sonra yıkım
        Onat Tüneli Projesi'nde çalışmalar sürüyor: Önce uzlaşı, sonra yıkım
        2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
        2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanm...
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak koparan şüphelinin yakalanm...
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı