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        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı

        İZMİR'in Konak ilçesinde, sahilde ailesiyle oturan Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güney D.'nin kulağından kopan parça ise bulunamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 02:48 Güncelleme:
        İzmir'de kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı

        İZMİR'in Konak ilçesinde, sahilde ailesiyle oturan Güney D. (44), laf atma yüzünden kavga ettiği şüpheli tarafından kulağından ısırıldı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Güney D.’nin kulağından kopan parça ise bulunamadı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.’nin kulağını da ısırdı. Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen şüphelinin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı.

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        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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