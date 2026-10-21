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        İzmir'de iş gücü piyasasındaki dönüşüme ilişkin rapor hazırladı

        Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve toplumsal değişimin İzmir'in iş gücü piyasasına etkilerini inceleyen rapor hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:30 Güncelleme:
        İzmir'de iş gücü piyasasındaki dönüşüme ilişkin rapor hazırladı

        Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm ve toplumsal değişimin İzmir'in iş gücü piyasasına etkilerini inceleyen rapor hazırladı.

        "Yaratıcı Yıkım Sürecinde İzmir: Üçüz Dönüşüm Çağında İş gücü, Beceriler ve Yeni Fırsatlar" başlıklı rapor, dernek merkezinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Ege Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Elif Tunalı Çalışkan ve Doç. Dr. Gülçin Gürel Günal ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işıl Kurnaz tarafından hazırlanan raporda, TÜİK ve İŞKUR verileri ile iş dünyası, teknoloji ekosistemi, eğitim kurumları ve sivil toplum temsilcileriyle yapılan saha çalışmalarından yararlanıldı.

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        Raporda, İzmir iş gücü piyasasında mevcut becerilerle sektörlerin değişen ihtiyaçları arasındaki uyumsuzluğun öne çıktığı belirtildi.

        Araştırmada, İzmir'de 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranının yüzde 21,3 ile Türkiye ortalamasının 5,3 puan üzerinde olduğu kaydedildi. Gençlerin becerilerinin iş dünyasının ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi ve ilk iş deneyimlerinin desteklenmesi gerektiği ifade edildi.

        İmalat sanayisi, ticaret, ulaştırma ve depolama ile konaklama ve yiyecek hizmetlerinde görev tanımlarının ve ihtiyaç duyulan becerilerin değiştiğine işaret edilen raporda, çalışanların dijital, yeşil ve sosyal becerilerinin güncellenmesi gerektiği aktarıldı.

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        Raporda, kentte beceri ihtiyaçlarının izlenmesi, sektörlere yönelik uyum modellerinin geliştirilmesi, gençlerin ve kadınların istihdama geçişinin desteklenmesi, kazanılan becerilerin görünür hale getirilmesi, firmaların dönüşüm kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması önerildi.

        Toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, İzmir'de birçok sektörde işlerin bütünüyle ortadan kalkmaktan çok biçim değiştirdiğini söyledi.

        Mevcut çalışanlara yeni beceriler kazandırılması gerektiğini belirten Özhelvacı, şunları kaydetti:

        "İzmir'de birçok sektörde işler bütünüyle ortadan kalkmaktan çok biçim değiştiriyor. Dolayısıyla karşımızda, mevcut çalışanlarımıza yeni beceriler kazandırma ve doğru becerileri doğru işlerle buluşturma sorumluluğu bulunuyor. Raporumuz, İzmir'in genel bir beceri yetersizliğinden çok, sektörler arasında farklılaşan bir uyum ve fırsatlara erişim sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. İzmir'in gelecekteki başarısı, teknolojiyi ne kadar hızlı benimsediğinden çok, bu teknolojiyi kullanabilecek insan kaynağını ne kadar hızlı geliştirebildiğine bağlı olacak."

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        Özhelvacı, raporun bulgularını ve önerilerini ulusal ve yerel düzeyde karar vericilerle paylaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

        Toplantıda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Sayan, raporun yazarlarından Çalışkan ve Günal da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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